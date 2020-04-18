Сценарист намекнул на возможное продолжение сериала «Твин Пикс»

Американский продюсер и сценарист Марк Фрост, который вместе с режиссером Дэвидом Линчем создал сериал «Твин Пикс» намекнул о продолжении. Он заявил, что история третьего сезона «Твин Пикс: Возвращение» должна быть закончена.

Об этом сценарист рассказал в беседе с изданием IndieWire.

«Купер (главный герой сериала — прим. ред.) бросил вызов правилам, пытаясь исправить страшную ошибку. Но в итоге сам заплатил высокую цену. Что касается создания четвертого сезона, я никогда не говорю никогда», — отметил продюсер.

«Твин Пикс» вышел на экраны в 1990 году. Действие сериала происходит в вымышленном городке с одноименным названием Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон. Специальный агент ФБР Дейл Купер расследует убийство старшеклассницы. Постепенно перед зрителями открывается темная сторона жизни обитателей тихого и мирного городка.

В 2007 году журнал Time включил сериал в число «Лучших ТВ-шоу всех времен».

В 2019 году режиссер Дэвид Линч стал обладателем почетного «Оскара».