Сценарист Мак Уолтерс рассказал, почему не вышел фильм по Mass Effect

Сценарист BioWare Мак Уолтерс объяснил, почему компании Legendary Pictures не удалось выпустить киноадаптацию игры Mass Effect. Уолтерса процитировало ИА Nation News.

По данным информагентства, Electronic Arts продала права на экранизацию Mass Effect более 10 лет назад. Над ней работали сооснователи BioWare Грег Зещук и Рей Музика, но фильм так и не удалось снять.

«Казалось, что мы всегда боролись с IP. Какую историю мы расскажем за 90 или 120 минут? Отдадим ли мы серии должное?» — поделился Мак Уолтерс

Отмечается, что после смены руководства в киностудии захотели превратить игру в сериал. В итоге вся работа была прервана и проект решили запустить с нуля. Однако пока этого не произошло. Уолтерс выразил уверенность, что экранизация игры все-таки выйдет.

«Когда мы создаем Mass Effect, у нас есть основа в виде общей истории, которую мы хотим рассказать, но каждый уровень или миссия похожи на отдельный эпизод. Они не пишутся заранее. Они пишутся в то время, когда мы к ним подходим», — добавил сценарист.