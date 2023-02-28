Культура 28 февраля 2023, 17:11 Сценарист «Короля Льва» Барни Мэттинсон ушел из жизни

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Барни Мэттинсон, написавший сценарий к «Королю Льву» и «Мулану», ушел из жизни в возрасте 87 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщило ИА Nation News.

Барни Мэттинсон начал работать на студию Walt Disney еще при ее основателе, его карьера здесь продолжалась на протяжении более 70 лет. Он был аниматором, режиссером, продюсером и художником.

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Среди работ сценариста — также мультфильмы «Леди и бродяга», «Аладдин», «Тарзан», «Покахонтас».

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