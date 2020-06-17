Сценарист «Человека-паука» подумывал убить Гвен Стейси во второй части

«Я хотел, чтобы Гвен убили в середине второго фильма и далее все пошло по модели „Империя наносит ответный удар“, для этого я хотел использовать нескольких злодеев», — признался сценарист.

Отмечается, что Гвен Стейси появилась в третьей части. Ее сыграла Брайс Даллас Ховард.

Ранее онлайн-кинотеатр HBO Max временно удалил культовый фильм «Унесенные ветром» в связи с массовыми протестами в Соединенных Штатах. Причиной стало то, что в киноадаптации романа Маргарет Митчелл создается позитивный образ рабовладельцев, а темнокожие предстают в образе рабов.

«„Унесенные ветром“ — продукт своего времени и изображает некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе», — обратил внимание представитель HBO Max.

Российский режиссер Владимир Бортко назвал это решение идиотизмом.

«Это яркий пример того, что не нужно делать», — заметил он.