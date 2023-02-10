Культура 10 февраля 2023, 07:18 Сценарист «Чебурашки» назвал обвинения Певцова глупостями Сценарист «Чебурашки» Шляппо: высказывания Певцова — глупости, недостойные внимания Публичное достояние

Читать 360tv в

Сценарист и продюсер семейной комедии «Чебурашка» Виталий Шляппо не оставил без внимания высказывания актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, назвавшего фильм чудовищной диверсией против детей. Своим мнением Шляппо поделился с изданием «Подъем».

«Мне кажется, эти глупости недостойны комментариев», — ответил сценарист.

Реклама

Ранее Певцов увидел в «Чебурашке» скрытые подвохи. По его мнению, то, что герой называет мужчину «мамой» может негативно отразиться на психике детей. Кроме этого депутат не увидел ни одного положительного персонажа среди людей.

Реклама

По словам Певцова, в фильме было больше западного, чем российского. Поэтому он назвал киноленту «чудовищной диверсией и бомбой замедленного действия против детей».

Тем временем «Чебурашка» на 9 февраля собрал 6 184 114 562 рубля кассового сбора. Об этом информирует оператор федеральной информационной системы (ЕАИС).