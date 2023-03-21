Культура 21 марта 2023, 18:31 Сценарий новой серии South Park написала нейросеть ChatGPT

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В эфир вышла четвертая серия 26 сезона популярного мультсериала South Park под названием «Глубокое обучение», часть сценария к которой сгенерировала нейросеть ChatGPT. Об этом сообщил «Ридус».

По сюжету Стен с друзьями используют ИИ, чтобы он делал за них домашние задания и писал сообщения одноклассницам. Но в итоге нейросеть генерирует целый рассказ. Он повествует о мальчике Стене, который использует нейросеть в школьной учебе.

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В титрах к серии указано, что авторами сценария являются Трей Паркер и ChatGPT. Создатели мультсериала подчеркивают, что большая часть все же принадлежит человеку. По сути, нейросеть придумала только реплики Стена, которые отметили роботизированным голосов. Таким образом, работу ChatGPT можно оценить в основном по последним минутам серии.

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