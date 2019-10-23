Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала

В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями. Речь идет о сцене, которая разворачивается после того, как Пес убеждает Арью Старк отказаться от мести Серсее Ланнистер и покинуть Королевкую Гавань.

В это время Дейенерис летит на своем драконе над сдавшимся городом. В сценарии сказано, что она видит «внешние стены тронного зала, построенного ее предками», на которых вместо знамен ее семьи висит герб дома Ланнистеров. Дейенерис воспринимает это как «символ всего, что у нее отобрали». Именно этот факт повергает ее в ярость и побуждает уничтожить крепость пламенем своего дракона.

Это первое официальное объяснение описанной сцены финального эпизода. После ее выхода многие поклонники сериала возмутились таким поворотом событий. Они назвали финал «Игры престолов» нелогичным и даже создали петицию с требованием переснять заключительные эпизоды.