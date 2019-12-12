Сценарий фильма «Зеркало» с автографом Тарковского продан за 1,2 млн рублей

Стартовая цена лота составляла 630 тысяч рублей.

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Сама картина «Зеркало» была снята на киностудии «Мосфильм» в 1974 году. Главные роли в нем исполнили Маргарита Терехова, Олег Янковский и Иннокентий Смоктуновский. Считается, что именно этот фильм обострил отношения режиссера и советских властей.

На аукционе также продавались одно из писем режиссера Сергея Параджанова племяннику, первоначальная раскадровка фильма «Матера» (1979) режиссера Ларисы Шепитько, первое издание книги «У царских врат» (Копенгаген, 1895) с автографом нобелевского лауреата по литературе Кнута Гамсуна. Всего на аукционе будет представлено около 900 лотов.