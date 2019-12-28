Сценарий «Джокера» раскрыл судьбу соседки Артура Флека

Сценарий фильма появился в открытом доступе 27 декабря. В частности, в нем раскрываются подробности о съемках. Многие зрители интересовались, какая судьба постигла темнокожую девушку Софи. Теперь же они получили ответ.

Главный герой состоял в воображаемых отношениях со своей соседкой, представлял полноценное свидание. В последний раз режиссеры показали девушку у себя дома. Флек без приглашения пришел к ней в квартиру после убийства трех молодых людей в метро. Он сильно напугал Софи неожиданным появлением и молча сидел на диване. Девушка просила его уйти, но он не отвечал. После действие перенеслось за пределы комнаты.

Поэтому многие зрители предполагали, что Артур убил Софи. И это при том, что сам режиссер Тодд Филлипс неоднократно повторял, что девушка осталась жива. Зрители бы знали об этом, если бы из «Джокера» не вырезали некоторые эпизоды.

В сцене, которая в итоге не попала в фильм, Артур вновь подходит к квартире Софи. Он вернулся к соседке сразу после убийства своего бывшего коллеги Рэнделла. Флек приблизился к двери девушки и положил возле нее конверт с деньгами и записку: «… на шоу Мюррея Франклина сегодня ночью. Пожалуйста, посмотри!»

Софи находит это послание, включает телевизор и видит, как Артур убивает ведущего в прямом эфире. «Софи кричит и вскакивает на ноги от ужаса», — написано в сценарии.

Фильм «Джокер» вышел в российских кинотеатрах 3 октября. Киноленту называют одним из главных хитов 2019 года. Картина рассказывает о жизни неудачливого комика из Готэма Артура Флека, который сталкивается с человеческой жестокостью. Постепенно он понимает, что не стоит показывать миру свою добрую улыбку. И он дарит окружающим ухмылку злодея Джокера.

Главную роль исполнил Хоакин Феникс. Фильм собрал высокие оценки кинокритиков.