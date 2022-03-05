Stromae выпустил альбом впервые за девять лет

У бельгийского певца Stromae впервые за девять лет вышла новая пластинка. Об этом сообщило РИА ФАН.

Альбом получил название Multitude. В него вошли ранее вышедшие синглы Santé и L’enfer, а также еще 10 песен.

В записи принимали участие вокалисты и инструменталисты из разных стран. В частности, в создании альбома артисту помогали боливийский исполнитель на чаранго Альфредо Кок и китайский мастер игры на эрху Го Гань.

На осень этого года намечен мировой тур в поддержку альбома.