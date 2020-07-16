Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Первое место заняла лента «Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом в главной роли. В компании уточнили, что боевик посмотрели почти 100 миллионов домохозяйств. Также в тройку лидеров вошли фильмы «Птичий короб» с Сандрой Буллок (89 миллионов домохозяйств) и «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом (85 миллионов домохозяйств), пишет ИА RNS.

Кроме этого, в списке оказались «Призрачная шестерка» с Райаном Рейнольдсом, «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Эннистон и «Ирландец». В конце рейтинга расположились такие ленты как «Тройная граница», «Не та девушка», «Платформа», а также «Идеальное свидание».

По информации агентства, все эти фильмы вышли в прокат в последние три года. Большую их часть выпустили за последние 12 месяцев. По словам представителей Netflix, с начала минувшего года сервис привлек 43,6 миллиона новых зрителей. По причине этого каждая новая лента может привлечь больше аудитории, чем более картины, появившееся раньше.

Уточняется, что четыре наиболее популярных фильма — боевики либо триллеры с участием известных актеров. Также в перечень включены три комедии.