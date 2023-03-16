16 марта 2023, 18:30
Столичный театр Вахтангова и нижегородский театр «Комедiя» подписали соглашение о сотрудничестве
Московский театр имени Вахтангова будет сотрудничать с театром «Комедiя», который находится Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Благодаря сотрудничеству у нижегородских театралов появится возможность проходить стажировки у московских коллег.
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Кроме того, в Нижнем Новгороде пройдет проект Вахтанговского фестиваля, который позволит театралам обменяться опытом.
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Отмечается, что представители культурных учреждений на протяжении долгих лет поддерживали дружеские отношения.
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