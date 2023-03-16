Культура 16 марта 2023, 18:30 Столичный театр Вахтангова и нижегородский театр «Комедiя» подписали соглашение о сотрудничестве

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Московский театр имени Вахтангова будет сотрудничать с театром «Комедiя», который находится Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Благодаря сотрудничеству у нижегородских театралов появится возможность проходить стажировки у московских коллег.

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Кроме того, в Нижнем Новгороде пройдет проект Вахтанговского фестиваля, который позволит театралам обменяться опытом.

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Отмечается, что представители культурных учреждений на протяжении долгих лет поддерживали дружеские отношения.