Стоянов рассказал о своей первой музыкальной пластинке

«Альбом я посвятил двум людям. Илюше Олейникову — человеку, который изменил мою жизнь и сделал ее профессионально состоятельной. И моей жене Елене, благодаря которой я, наконец-то, к сорока годам начал понимать, что это такое — счастье», — поделился Стоянов.

По его словам, раньше, слушая разговоры о счастье, он ощущал его как фигуру речи или литературное понятие, и не мог представить, каким оно бывает на самом деле. Лишь после встречи с супругой он узнал, что это такое.

«Лена — очень нетребовательный человек. Поэтому удивить жену какими-то дорогими вещами довольно тяжело. Она радуется любому подарку, который я могу сделать. Но мне кажется, что песне Лена всегда будет рада больше всего», — добавил собеседник издания.