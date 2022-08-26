Стоянов, Проклова и другие артисты оценили ремейк «Иронии судьбы»

Премьера ремейка «Иронии судьбы» запланирована на 8 сентября. Российские знаменитости в беседе с изданием Тeleprogramma.pro. поделились мнением о фильме.

Актер Юрий Стоянов рассказал, что собирается посмотреть кино, но полагает, что оно не понравится россиянам. Он считает, что ремейк рассчитан на Запад, но и там его не поймут.

«Думаю, что этот фильм снят в первую очередь для Запада. И рассчитан на публику, для которой фильм Рязанова не является знаковым, не является таким сакральным, как для нас», — заявил Стоянов.

Актриса Елена Проклова назвала ремейк беспроигрышным вариантом с точки зрения дохода: все пойдут смотреть его ради интереса. Но она добавила, что новые версии чаще всего выходят хуже оригинала. Сама она смотреть фильм не планирует.

Актриса Валентина Рубцова скептично отнеслась к идее переснять «Иронию судьбы». Она отметила, что считает советский вариант лучшим, поэтому не верит, что ремейк может быть удачным.

Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что дружит с режиссером фильма Марюсом Вайсбергом, поэтому обязательно посмотрит его творение.

«Гениальные произведения нужно повторять», — заключила она.