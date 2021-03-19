Стоянов объяснил, почему фильм Кончаловского не попал в шорт-лист «Оскара»

Народный артист страны Юрий Стоянов обсудил с ИА НСН сообщение о том, что картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не вошла в шорт-лист иностранных фильмов-соискателей «Оскара».

«При тех трендах, что сейчас царят в Голливуде, такое кино не может отозваться у них. Это наша боль, наша история», — подчеркнул актер.

По его мнению, таких глубоких режиссеров, как Кончаловский, сейчас мало, и он остается модным, актуальным и технологически оснащенным творцом.