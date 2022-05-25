Стивен Тайлер попал в реабилитационный центр

Лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер отправился в реабилитационный центр после операции на ноге. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.

По этой причине коллектив отменил все ближайшие концерты. Музыканты уточнили, что Тайлер уже не первый год борется с алкогольной и наркотической зависимостями.

«После операции на ноге, нужной для продолжения концертной деятельности, и приема болеутоляющих средств он сорвался и добровольно отправился в рехаб», — рассказали они.