Культура 11 января 2023, 08:47 Стивен Спилберг завоевал «Золотой глобус» и стал лучшим режиссером года Фильм «Фабельманы» Спилберга завоевал «Золотой глобус» в главной номинации РИА «Новости»

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Стивена Спилберга признали лучшим режиссером на кинопремии «Золотой глобус». Юбилейную, 80-ю церемонию вручения премии транслировал телеканал NBC. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе.

Спилберг не только получил личную награду, но его фильм «Фабельманы» также стал лауреатом в главной номинации «Лучший драматический фильм».

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В числе других лауреатов оказался Остин Батлер. Он получил «Золотой глобус» за роль Элвиса Пресли в одноименном фильме. Лучшей драматической актрисой назвали Кейт Бланшетт, сыгравшую в киноленте «Тар».

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Победителем в номинации «Лучший драматический сериал» стал «Дом дракона». Лучшим анимационным фильмом признали «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Колин Фаррелл стал лучшим актером в жанре мюзикл, комедия за роль в фильме «Банши Инишерина». Лучшей актрисой в той же категории назвали Мишель Йео за роль в комедии «Все везде и сразу».

Между тем фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката и собрал три миллиарда 82 миллиона 245 тысяч 827 рублей. Дьяченко пообещал, что продолжение семейной комедии будет.