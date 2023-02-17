Культура 17 февраля 2023, 12:50 Стивен Кинг стал самым издаваемым в России автором Тираж книг Кинга за 2022 год составил более одного миллиона экземпляров Twitter

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В пресс-службе Российской книжной палаты сообщили, что за 2022 год самым издаваемым автором в сегменте художественной литературы стал американский писатель Стивен Кинг. Об этом написало ИА НСН.

Тираж его книг за предыдущий год составил 1 369 500 экземпляров, уточнил Infox. В тройку лидеров также попали Федор Достоевский с общим тиражом 916 200 экземпляров и английская писательница Агата Кристи. Тираж ее книг — 848 тысяч экземпляров.

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В России также активно читают таких авторов как Эрих Мария Ремарк, Джордж Оруэлл, Джейн Остен, Михаил Булгаков, Нора Сакавич, Дарья Донцова, Луиза Мэй Олкотт.

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Среди авторов детской литературы популярны Корней Чуковский, Холли Вебб, Джоан Роулинг, Елена Ульева, Александр Пушкин, Эдуард Успенский, Александр Волков, Николай Носов и другие.

Ранее Стивен Кинг назвал Трампа некомпетентным в беседе с Вованом и Лексусом.