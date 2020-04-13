Стивен Кинг призвал не сравнивать COVID-19 с гриппом из его «Противостояния»

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что ему очень становится некомфортно, когда люди сравнивают пандемию коронавируса и вспышку гриппа-убийцы из его книги «Противостояние», которую многие сейчас называют пророческой.

Об этом он заявил в интервью изданию NPR.

«Люди говорят мне: «Эх, мы похоже, попали в книгу Стивена Кинга». И единственный мой им на это ответ: «Мне очень жаль», — заявил писатель. Он признался, что в такие моменты ему «не очень комфортно быть самим собой».

Стивен Кинг считает, что «пандемия должна была случиться», но не видит связи между коронавирусом и «Противостоянием».

Роман он написал в 1978 году. По сюжету книги из лаборатории Пентагона вырывается очень опасный штамм гриппа, созданный как биологическое оружие. В живых остается только один из сотрудников ведомства, который уезжает с семьей за пределы штата в попытке спастись. Он становится носителем вируса и заражает всех, с кем контактирует. После эпидемии выживает 0,6% человечества. В книге Стивен Кинг мастерски и очень пугающе описывает неспособность властей остановить заражение, сцены насилия, панику, попытки людей выжить и восстановить цивилизацию.

На карантине он пишет новую книгу под рабочим названием «Если это кровоточит», и не особенно беспокоится из-за пандемии.

«Это не паника и не страх. Какое-то гнетущее беспокойство, которое наверняка сейчас чувствует большинство людей, когда запрещает себе выходить на улицу», — сказал Стивен Кинг.

Пандемия смертельно опасной болезни не раз появлялась в фильмах и сериалах. Например, в «Заражении» и «Эпидемии».