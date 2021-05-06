facebook_pixel
    06 мая 2021, 03:55

    Стилисты рассказали, как создавалась прическа Билли Айлиш для Vogue

    Кирилл Фролов

    Певица Билли Айлиш попала на обложку модного журнала Vogue. Она впервые приняла участие в откровенной съемке, примерив нижнее белье в ретро-стиле. Также ей сделали необычную прическу. Стилисты рассказали подробности преображения.

    Стилисты рассказали, как создавалась прическа Билли Айлиш для Vogue

    «Потребовалось четыре сеанса окрашивания, чтоб стереть фирменный угольно-черный и ярко-зеленый цвета, которые были на волосах полтора года», — сообщила стилист Лора Снепс.

    В то время как большинство 19-летних девушек красят волосы, когда им вздумается, фанаты Айлиш знают, что новый образ означает новый альбом, отметила Снепс.

    Для фотосессии Vogue был создан образ в стиле пин-ап, где откровенность маскируется под стиль 1950-х.

    Сама певица призналась, что после окрашивания почувствовала себя более женственной.

    Ее парикмахер Бенджамин Мохапи рассказал, что при работе не вдохновлялся напрямую образами Мерлин Монро.

    «Это было исследование представлений о женской красоте на Западе в 1950-х — 1960-х годах», — пояснил мастер.

    По его словам, группа хотела отразить эмоции прошлой эпохи, а не просто воссоздать все по старым фотографиям.

    «Надеюсь, через эту призму мы сможем увидеть Билли как женщину и рассмотреть новую версию самой женственности», — сказал Мохапи.