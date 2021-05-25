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    25 мая 2021, 15:33

    Стихи Некрасова в исполнении артистов прозвучат для гостей и жителей Петербурга

    Полина Петрова

    Стихотворения русского поэта Николая Некрасова в исполнении артистов прозвучат для гостей и жителей Санкт-Петербурга. Мероприятие пройдет в рамках XVI городского международного книжного салона, написал сайт «Петербургский дневник».

    Стихи Некрасова в исполнении артистов прозвучат для гостей и жителей Петербурга

    Во время прогулки по городу люди услышат аудиозаписи, на которых произведения читают народный артист РФ Николай Буров, журналистка Ника Стрижак, актрисы Карина Разумовская и Эмилия Спивак, актер музыкального театра, певец Иван Ожогин, а также победитель шоу «Голос» Петр Захаров.

    Послушать стихотворения Некрасова можно будет каждый день с 26 по 29 мая на Дворцовом мосту и на Адмиралтейской и Дворцовой набережных.