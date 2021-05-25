Стихи Некрасова в исполнении артистов прозвучат для гостей и жителей Петербурга

Стихотворения русского поэта Николая Некрасова в исполнении артистов прозвучат для гостей и жителей Санкт-Петербурга. Мероприятие пройдет в рамках XVI городского международного книжного салона, написал сайт «Петербургский дневник».

Во время прогулки по городу люди услышат аудиозаписи, на которых произведения читают народный артист РФ Николай Буров, журналистка Ника Стрижак, актрисы Карина Разумовская и Эмилия Спивак, актер музыкального театра, певец Иван Ожогин, а также победитель шоу «Голос» Петр Захаров.

Послушать стихотворения Некрасова можно будет каждый день с 26 по 29 мая на Дворцовом мосту и на Адмиралтейской и Дворцовой набережных.