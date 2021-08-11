Стендапер Соболев высказался о необходимости самоцензуры в шутках

Стендап-комик Илья Соболев рассказал о необходимости самоцензуры во время выступления. Об этом сообщила НСН.

Соболев считает, что запретных тем для шуток нет, но важную роль играет, что именно при этом говорится. Например, можно по-разному пошутить на одну и ту же тему, и в первом случае это будет смешно, а во втором — оскорбительно.

Также в шутках о каких-либо событиях важно то, когда именно эта шутка рассказана.

«Например, 20 лет назад 12 сентября было очень неуместно шутить про 11 сентября. Но сейчас в местах, где это допустимо, шутки про 11 сентября звучат даже из уст тех, кто имел прямое отношение к этому страшному событию», — пояснил Соболев.

Он добавил, что при подготовке выступления уделяет внимание самоцензуре и старается никого не обидеть. Комик уточнил, что иначе может произойти, как в ситуации с Ираком Мирзализаде, которого арестовали на 10 суток за «возбуждении ненависти либо вражды» к русским.

«Впредь будет понимать, что сейчас нет „свободных“ площадок, где можно что-либо делать и тебе ничего за это не будет. Даже, если ты ничего не имел в виду плохого, если кто-то захочет, тебе это просто припишут», — заключил Соболев.