Стейтем сыграет в картине о русской мафии в Лондоне
Британского актера Джейсона Стейтема привлекут к съемкам картины о русской мафии в Лондоне. Фильм получил название «Small Dark Look», передает ИА Nation News.
По данным информагентства, режиссерское кресло займет Мартин Зандвлиет, а в качестве сценариста выступит Стивен Найт, который написал сценарий к ленте «Порок на экспорт».
Отмечается, что новая картина станет продолжением «Порока», однако студия Focus Features, занимающаяся разработкой проекта, не раскрывает всех карт.