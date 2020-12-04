Стейтем сыграет в картине о русской мафии в Лондоне

По данным информагентства, режиссерское кресло займет Мартин Зандвлиет, а в качестве сценариста выступит Стивен Найт, который написал сценарий к ленте «Порок на экспорт».

Отмечается, что новая картина станет продолжением «Порока», однако студия Focus Features, занимающаяся разработкой проекта, не раскрывает всех карт.