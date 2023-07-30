Культура 30 июля 2023, 19:13 Ставший актером рецидивист Шиповалов умер в Киеве — СМИ «Российская газета»: актер Владимир Шиповалов умер в Киеве в возрасте 47 лет Кинопоиск

Читать 360tv в

Ставший актером и исполнивший несколько ролей в сериалах рецидивист Владимир Шиповалов умер на 48-м году жизни в Киеве, заявила его бывшая супруга Яна Людкевич. Что стало причиной смерти артиста пока неизвестно, сообщила «Российская газета».

В криминальной среде актера знают как Вову Лорда, отметили журналисты. Артист снялся более чем в 10 украинских и российско-украинских фильмах, включая сериал «Криминолог», где он исполнил главную роль.

Реклама

До того, как начать сниматься в кино, Шиповалов провел в метах лишения свободы почти 14 лет. Авторы статьи напомнили, что мужчина участвовал в проекте телеканала «Перец» «Джентльмены на даче». Именно после этой работы режиссеры начали приглашать его в сериалы. Российским зрителям Вова Лорд знаком также по картинам «Брат за брата», «Кодекс чести», «Старший следователь» и другим. Владимир Шиповалов родился 16 января 1976 года.

На 82-м году скончался советский и украинский актер Юрий Брылинский. Одной из самых известных его работ стал сериал «Роксолана», в котором он исполнил роль Драпана.