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    22 января 2021, 22:25

    Статуэтку «Золотого орла» за лучший фильм дали «Блокадному дневнику»

    Александра Ломейко

    Историческую драму «Блокадный дневник» Андрея Зайцева признали лучшим фильмом на премии «Золотой орел», сообщило РИА «Новости».
    Статуэтку «Золотого орла» за лучший фильм дали «Блокадному дневнику»

    За статуэтку в этой номинации боролись еще четыре картины: «Союз спасения» Андрея Кравчука, «Стрельцов» Ильи Учителя, «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского и «Лед 2» Жоры Крыжовникова. Режиссер «Блокадного дневника» признался, что присуждение премии стало для него неожиданностью.

    «Для меня это полная неожиданность… Я очень благодарен всей команде, без них бы не было этой картины», — сказал Зайцев, которого также наградили за лучший сценарий.

    Режиссер снял ленту о первой блокадной зиме Ленинграда, которая пришлась на 1942 год и стала самой тяжелой. Фильм стал своеобразной блокадной Одиссей: вместе с главной героиней Ольгой зрителя провели через весь город, показав разные судьбы и то, в каком состоянии находился Ленинград и его жители.

    В основу фильма легли произведения Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминания блокадников.

    Зайцева номинировали как лучшего режиссера, но его обошел Андрей Кончаловский.