Статуэтку «Золотого орла» за лучший фильм дали «Блокадному дневнику»

За статуэтку в этой номинации боролись еще четыре картины: «Союз спасения» Андрея Кравчука, «Стрельцов» Ильи Учителя, «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского и «Лед 2» Жоры Крыжовникова. Режиссер «Блокадного дневника» признался, что присуждение премии стало для него неожиданностью.

«Для меня это полная неожиданность… Я очень благодарен всей команде, без них бы не было этой картины», — сказал Зайцев, которого также наградили за лучший сценарий.

Режиссер снял ленту о первой блокадной зиме Ленинграда, которая пришлась на 1942 год и стала самой тяжелой. Фильм стал своеобразной блокадной Одиссей: вместе с главной героиней Ольгой зрителя провели через весь город, показав разные судьбы и то, в каком состоянии находился Ленинград и его жители.

В основу фильма легли произведения Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминания блокадников.

Зайцева номинировали как лучшего режиссера, но его обошел Андрей Кончаловский.