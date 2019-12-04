Стас Михайлов мог выбрать пирожки вместо сцены

Известный певец вспомнил в эфире шоу «Судьба человека», как зарабатывал свои первые деньги.

Михайлов со своим другом запустили бизнес по изготовлению и продаже пирожков. Как рассказал артист, дело оказалось весьма прибыльным — за сезон друзья зарабатывали около $10 000. Но в какой-то момент пришлось выбирать — бизнес или творчество. Михайлов предпочел второе. Правда, по словам певца, успех пришел не сразу — первое время радиостанции отказывались брать в ротацию его песни. Только когда одна из композиций, позже ставшая хитом, прозвучала на радио «Шансон», к Михайлову постепенно стала приходить популярность.