Культура 14 марта 2024, 16:19 Старый кафедральный собор и башню Святого Олафа отреставрируют в Выборге

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В 2024 году власти Ленинградской области запланировали бюджет для реставрации нескольких объектов культурного наследия в древнейшем городе региона — в Выборге. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Работы проведут в старом кафедральном соборе — одном из последних уцелевших средневековых сооружений города. Специалисты обновят фасады особняка на улице Сторожевой Башни, а также отреставрируют участок Южного вала Выборгского замка.

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Реставрация коснется башни Святого Олафа и первых объектов в районе Анненской крепости.