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    13 августа 2020, 15:19

    Стартовали съемки второго сезона «Ведьмака»

    Алена Макаренко

    Возобновлены съемки второго сезона сериала «Ведьмак». Новостью поделился в Instagram режиссер Стивен Суржик.

    Продолжение истории о приключениях Геральта из Ривии снимают в Лондоне. На площадке уже работают исполнители главных ролей Генри Кавилл и Фрея Аллан.

    По словам Суржика, творческий коллектив излучает позитив. При этом все проявляют осторожность и соблюдают эпидемиологические меры.

    Режиссер также поблагодарил команду «Ведьмака» за находчивость. Коллектив нашел новые способы коммуникации, благодаря которым работники площадки меньше контактируют друг с другом.

    Кроме того, Суржик опубликовал фотографию экрана камеры, написал сайт «Дни.ру».

    «Осталось всего три минуты до момента, когда мы второй раз приступим к съемкам второго сезона „Ведьмака“», — написал кинематографист.

    Работу над вторым сезоном сериала приостановили в феврале. Производство заморозили из-за пандемии коронавируса. Инфекцию подхватил Кристофер Хивью, исполняющий роль Нивеллена. Теперь актеры отстают от графика на полгода.

    По неофициальным данным, премьера второго сезона сериала состоится не раньше сентября 2021 года.

    Новости SMI.FM