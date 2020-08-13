Стартовали съемки второго сезона «Ведьмака»
Продолжение истории о приключениях Геральта из Ривии снимают в Лондоне. На площадке уже работают исполнители главных ролей Генри Кавилл и Фрея Аллан.
По словам Суржика, творческий коллектив излучает позитив. При этом все проявляют осторожность и соблюдают эпидемиологические меры.
Режиссер также поблагодарил команду «Ведьмака» за находчивость. Коллектив нашел новые способы коммуникации, благодаря которым работники площадки меньше контактируют друг с другом.
Кроме того, Суржик опубликовал фотографию экрана камеры, написал сайт «Дни.ру».
«Осталось всего три минуты до момента, когда мы второй раз приступим к съемкам второго сезона „Ведьмака“», — написал кинематографист.
Работу над вторым сезоном сериала приостановили в феврале. Производство заморозили из-за пандемии коронавируса. Инфекцию подхватил Кристофер Хивью, исполняющий роль Нивеллена. Теперь актеры отстают от графика на полгода.
По неофициальным данным, премьера второго сезона сериала состоится не раньше сентября 2021 года.