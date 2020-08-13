Стартовали съемки второго сезона «Ведьмака»

Продолжение истории о приключениях Геральта из Ривии снимают в Лондоне. На площадке уже работают исполнители главных ролей Генри Кавилл и Фрея Аллан.

По словам Суржика, творческий коллектив излучает позитив. При этом все проявляют осторожность и соблюдают эпидемиологические меры.

Режиссер также поблагодарил команду «Ведьмака» за находчивость. Коллектив нашел новые способы коммуникации, благодаря которым работники площадки меньше контактируют друг с другом.

Кроме того, Суржик опубликовал фотографию экрана камеры, написал сайт «Дни.ру».

«Осталось всего три минуты до момента, когда мы второй раз приступим к съемкам второго сезона „Ведьмака“», — написал кинематографист.

Работу над вторым сезоном сериала приостановили в феврале. Производство заморозили из-за пандемии коронавируса. Инфекцию подхватил Кристофер Хивью, исполняющий роль Нивеллена. Теперь актеры отстают от графика на полгода.

По неофициальным данным, премьера второго сезона сериала состоится не раньше сентября 2021 года.