Культура 15 января 2024, 11:06 Стартовал прием заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства Собянин: прием заявок на гранты в области культуры и искусства начался в Москве РИА «Новости»

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Стартовал набор заявок на получение грантов мэра Москвы в области культуры и искусства. Школьники и студенты колледжей искусств смогут участвовать в конкурсе, который охватит 33 категории творческих направлений. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первый этап конкурса — анализ видеоматериалов — продлится с 25 февраля по 10 марта. Личные прослушивания будущих конкурсантов запланировали в период с 20 марта по 10 апреля. Публичные выступления состоятся на городских сценах с 20 апреля по 25 мая.

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Ежегодно в рамках конкурса 99 участников получают награды, включая Гран-при. Общий фонд грантов составит 3,74 миллиона рублей.

«Ребята получают возможность показать свои таланты настоящим профессионалам — членам жюри», — отметил мэр.

Ранее Собянин рассказал о проекте для московских школьников «Театральное закулисье». В рамках программы дети посетили 18 экскурсий в столичные театры.