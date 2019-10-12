Стартовал последний сезон «Сверхъестественного»

Начался показ 15-го заключительного сезона американского сериала «Сверхъестественное». Премьера состоялась 10 октября на телеканале CW Television Network, теперь первую серию сезона перевели на русский язык. В ней братья Дин и Сэм Винчестеры пытаются спастись от нечисти, которую когда-то уже победили.

Сериал рассказывает об охотниках за злыми монстрами, путешествующих по США на черной Chevrolet Impala 1967 года. В последних сезонах противостояние со злом перекинулось на рай и ад.

«Сверхъестественное» — самый продолжительный научно-фантастический сериал, снятый в Северной Америке. Ранее самым длинным был сериал «Тайны Смолвиля».

Съемки «Сверхъестественного» проходят в канадской провинции Британская Колумбия. Братьев Винчестеров играют Джаред Падалеки и Дженсен Эклс. Когда сериал стартовал в сентябре 2005 года Падалеки было 23 года (сейчас ему 37), Эклсу — 27 (сейчас — 41).

Помимо этой работы Падалеки известен по сериалу «Девочки Гилмор», а Эклс сыграл «Темном ангеле», «Тайнах Смолвиля» и других многосерийных фильмах.