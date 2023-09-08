Культура 08 сентября 2023, 12:24 Стартовал новый сезон шоу «ОК на связи!» Фото: пресс-служба шоу «ОК на связи!»

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Программа «ОК на связи!» вновь вышла в социальной сети «Одноклассники», теперь уже в обновленном формате. В частности, у шоу появился новый ведущий — Константин Анисимов.

Создатели пообещали, что «ОК на связи!» станет еще более динамичной и интерактивной. Хронометраж шоу также претерпел изменения — вместо часовых выпусков зрителей ожидают программы от 30 до 40 минут.

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Гостям теперь будут задавать вопросы из зала. Каждый раз на шоу будет приходить известный человек. Он расскажет о том, что сейчас происходит в его профессиональной жизни, о своих планах и хобби. Первым гостем новой версии шоу стал российский фигурист Максим Траньков.

Фото: пресс-служба шоу «ОК на связи!» Фото: пресс-служба шоу «ОК на связи!» Фото: пресс-служба шоу «ОК на связи!»

Спортсмен раскрыл, в каких отношениях находится с тренером Этери Тутберидзе, что думает о пропаже молодой фигуристки Алины Горбачевой. Также он высказал свое мнение о распаде пары Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

Траньков заявил, что поменял свое мнение о Тутберидзе после личного знакомства.

Я до этого всегда считал, что она такая холодная, властная. А по факту она очень душевный человек и всегда поможет. Для нее «команда» — это очень важно. Максим Траньков двухкратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию

Также в «Ок на связи!» примут участие Дмитрий Шепелев, Дарья Мороз и многие другие. В этом сезоне выйдет не менее 16 новых выпусков. Запись каждого эфира будет доступна в официальной группе «ОК на связи» в «Одноклассниках».