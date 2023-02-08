08 февраля 2023, 16:24
Старт съемок «Фантастической четверки» назначен на 2024 год
Съемки новой «Фантастической четверки» режиссера Мэтта Шекмана начнутся в 2024 году. Об этом сообщило издание TheWrap.
Сейчас кинокомпания Marvel принялась укомплектовать актерский состав и работать над сценарием. Шекман признался, что согласился поработать над «Фантастической четверкой» по той причине, что ему нравится команда.
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«Там действительно семья, и я могу вернуться и заняться тем, что мне действительно нравится», — процитировало РИА ФАН кинематографиста.
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Мировая премьера фильма назначена на 14 февраля 2025 года.
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