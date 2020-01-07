Старинный замок выставили на продажу в России. Начальная цена ниже, чем у квартиры в Москве

«По итогам независимой экспертизы начальная цена продажи объекта составляет 6,34 миллиона рублей. Новый собственник должен будет предусмотреть финансирование и организацию различных видов работ, направленных на обеспечение сохранности объекта», — приводит агентство текст объявления.

В октябре 2019 года вступили в силу изменения в положении об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества. Эти нововведения предполагают продажу объектов культурного наследия через конкурс в электронной форме. Прейсиш-Эйлау уже пытались продать в 2018 году за 9,7 миллиона рублей, однако тогда желающих принять участие в аукционе не нашлось.

В окрестностях замка в 2020 году планируют построить ландшафтный парк с исторической экспозицией под открытым небом и выставочными павильонами. Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау возвели в 1330 году. Это каменная квадратная постройка, окруженная рвом, с подъемным мостом и воротами с решеткой.