    07 января 2020, 14:45

    Старинный замок выставили на продажу в России. Начальная цена ниже, чем у квартиры в Москве

    Андрей Иванов

    Власти решили продать тевтонский замок XIV века Прейсиш-Эйлау в городе Багратионовске Калининградской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное конкурсное агентство.
    Старинный замок выставили на продажу в России. Начальная цена ниже, чем у квартиры в Москве

    «По итогам независимой экспертизы начальная цена продажи объекта составляет 6,34 миллиона рублей. Новый собственник должен будет предусмотреть финансирование и организацию различных видов работ, направленных на обеспечение сохранности объекта», — приводит агентство текст объявления.

    В октябре 2019 года вступили в силу изменения в положении об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества. Эти нововведения предполагают продажу объектов культурного наследия через конкурс в электронной форме. Прейсиш-Эйлау уже пытались продать в 2018 году за 9,7 миллиона рублей, однако тогда желающих принять участие в аукционе не нашлось.

    В окрестностях замка в 2020 году планируют построить ландшафтный парк с исторической экспозицией под открытым небом и выставочными павильонами. Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау возвели в 1330 году. Это каменная квадратная постройка, окруженная рвом, с подъемным мостом и воротами с решеткой.