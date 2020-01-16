Старинную скрипку с биркой Страдивари нашли в Астрахани

Журналистка из Астрахани поделилась интересной историей. По ее словам, на чердаке дома в Астрахани нашли старинную скрипку с биркой Страдивари.

«На чердаке старого дома в Астрахани была найдена старинная скрипка с еще жильными струнами. А такие струны использовались больше века назад. Внутри бирка Страдивари и 1713 год указан. Скорее всего, это год выпуска модели оригинальной скрипки, с которой делалась копия астраханской находки», — сообщила Ния Топурия в Facebook.

По словам журналистки, датировку должны сделать эксперты. Но мастер из местного музыкального училища предположил, что инструменту может быть от 100 до 160 лет.

Пока что скрипку передали девочке, которая живет по соседству от дома, где нашли инструмент. Она ходит в музыкальную школу и занимается музыкой.

Антонио Страдивари — знаменитый итальянский виртуоз и мастер смычковых инструментов. Его инструменты отмечали надписью на латинском с дальнейшим указанием года: Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat.