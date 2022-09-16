Старейший симфонический оркестр России выступит с концертами в «Сириусе» | 360°

Культура 16 сентября 2022, 16:41 Поделиться Telegram

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Viber Старейший симфонический оркестр России выступит с концертами в «Сириусе» Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии даст два концерта в Сочи

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Сочинский Парк науки и искусств «Сириус» на два дня станет главной сценой для Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Музыканты заслуженного коллектива России представят две программы. Первая объединила в себе произведения Равеля и Мусоргского, во второй старейший симфонический оркестр России исполнил сочинения русских композиторов XX века — Прокофьева, Рахманинова и Шостаковича.

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Это первое выступление Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии в «Сириусе».

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Произведения Равеля и Мусоргского на сцене «Сириуса» прозвучали 15 сентября. Открыла вечер музыка хореографической поэмы для оркестра «Вальс». Солировал на выступлении победитель международных конкурсов пианист Филипп Копачевский.

Следующим произведением стал Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, который считается самой лучшей работой своего времени. В завершении концерта оркестр исполнил сюиту «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. Композитор отразил образы самых ярких картин, которые увидел на выставке своего друга.

Организатором выступлений Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии стала компания «Роснефть», с которой коллектив сотрудничает уже много лет. Начало этой дружбе положил художественный руководитель оркестра Юрий Темирканов, рассказал народный артист России и главный дирижер оркестра Николай Алексеев.

«Спасибо такой замечательной компании как „Роснефть“, что она поддерживает, в первую очередь, финансово нашу Петербургскую филармонию. Во-вторых, мы, дружим — это такая уже многолетняя дружба, которую начал еще Юрий Хатуевич Темирканов», — заявил он.

Второй концерт, посвященный произведениям русских композиторов XX века пройдет на сцене «Сириуса» сегодня. Вечер откроют фрагменты из оперы «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева.

Далее зрители услышат рапсодию на тему на тему Паганини для фортепиано и оркестра за авторством Сергея Рахманинова. Композитор объединил несколько вариаций 24-го Каприса легендарного скрипача о темой из средневекового реквиема «День гнева».

Вечер завершит музыка Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича. Впервые это произведение в Ленинградской филармонии прозвучало в 1937 году. Тогда оркестром дирижировал Евгений Мравинский. Спустя 85 лет, новый состав оркестра представит ее для зрителей в «Сириусе».

«Большая честь принимать на нашей сцене заслуженный коллектив России. Он исторически является важнейшим оркестром страны. За 140 лет истории его возглавляли легендарные представители музыкального мира России. Под управлением маэстро Юрия Темирканова коллектив сохраняет свои позиции в числе мировых лидеров оркестрового искусства по сей день», — заявил художественный руководитель Фонда «Талант и успех» сказал Ханс-Йоахим Фрай.

Академическому симфоническому оркестру Санкт-Петербургской филармонии в этом году исполнилось 140 лет. Коллектив появился после указа Александра III о создании Придворного музыкантского хора. Он первым исполнил произведения Штрауса, Малера, Брукнера, сотрудничал с выдающимися композиторами своего времени. Более полувека оркестр возглавлял знаменитый дирижер Евгений Мравинский. В 1988 году на посту художественного руководителя его сменил Юрий Темирканов.

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