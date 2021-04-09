Старейший кинотеатр Москвы открылся после реставрации

В Москве после реставрации открылся кинотеатр «Художественный», недавно отметивший свое 110-летие. Реконструкция старейшего столичного кинотеатра велась с 2014 года. Об этом сообщил РБК.

В первый день после открытия в «Художественном» в пятницу прошла российская премьера фильма «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Драма стала дебютной режиссерской работой французского писателя и драматурга Флориана Зеллера. Показ картины откроет программу картин, номинированных на премию «Оскар» в 2021 году. В список претендентов, который ранее огласила Американская киноакадемия, вошли фильмы «Довод» Кристофера Нолана, «Манк» Дэвида Финчера, «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Звук металла» Дариуса Мардера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и другие картины. Программа продлится до 22 апреля.

Программный директор кинотеатра Стас Тыркин сообщил, что «Художественный» будет работать ежедневно с 9:00 до 03:00. Билеты на сеансы стоят от 290 рублей.

В российских кинотеатрах между тем начался показ нового боевика «Мортал Комбат» по мотивам одноименной видеоигры. Этот проект не имеет отношения к экранизациям 1990-х. Сюжет фильма разворачивается вокруг нового персонажа, участвующего в боях MMA, рассказал RT.