Старая картина из частной коллекции оказалась работой Рубенса

Эксперты аукционного дома Sotheby’s обнаружили еще одну картину голландского живописца XVII века Питера Пауля Рубенса. Авторство полотна было утеряно после 1902 года. Более чем через 100 лет его купили за небольшие для такого произведения искусства деньги.

За помощью. специалистов обратился последний владелец картины, сообщило издание The Telegraph. Ему показалось, что купленное в 2017 году полотно стоит гораздо больше уплаченной за него цены.

В Sotheby’s реставрировали полотно и установили его автора. Оказалось, что это «Портрет Леди» кисти Рубенса.

«Оно было очень грязным, с наслоившимися за века слоями пыли и старого лака. После очистки стало ясно, что это несомненно Рубенс», — подчеркнул глава департамента старых мастеров аукциона Эндрю Флетчер.

Об авторстве говорят техника рисования и подпись художника, указывают на него и другие детали картины. Ее часть восстановили при помощи инфракрасной съемки.

Последний раз «Портрет Леди» выставляли в Королевской академии в Лондоне в 1902 году. Почему было утеряно авторство полотна, неизвестно. В 2017-м картину продали с молотка. Приобрел ее анонимный покупатель, который заплатил около 97 тысяч долларов.

Теперь владелец «Портрета Леди» намерен выставить полотно на торги, которые намечены на 29 июля. Ожидаемая прибыль, которую он может получить от продажи картины Рубенса, составляет около 3,5 миллиона долларов.

В 2017 году в Шотландии обнаружили написанное Рубенсом полотно, которое считали утерянным более 400 лет. В 2020-м в уральском музее нашли еще одно произведение искусства, возможно, написанное самим художником.