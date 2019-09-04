Станислав Садальский показал одно из первых в мире селфи

Станислав Садальский призвал в своей публикации любить родной язык и не использовать американизмы. По его словам, одно из первых селфи было сделано в России. Княжна Анастасия Николаевна Романова, младшая дочь царя Николая II, в 1914 году сфотографировала себя в зеркале.

«В записке отцу от 28 октября, которую Анастасия приложила к снимку, она написала: «Я сделала это фото, глядя на себя в зеркало. Это было непросто, так как мои руки дрожали», — написал в посте актер.

Он предложил заменить слово «селфи» на название «себяшка». Также Садальский призвал использовать больше русских слов и не перенимать американские.