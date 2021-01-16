«Станет известным мировым режиссером». Кинокритик предсказал Балагову большое будущее
«Меня, как и многих из вас, поразила новость, что молодой режиссер Кантемир Балагов снимет первый эпизод сериала HBO „Одни из нас“. Это, несомненно, прорыв для российского кино и для Кантемира в частности», — сказала она.
Кинокритик напомнила, что нашумевший фильм «Дылда» попал в шорт-лист любимых фильмов Барака Обамы.
«На счету Балагова пока две картины — но какие! Его „Теснота“ и „Дылда“ были участниками программы „Особый взгляд“ Каннского кинофестиваля», — отметила собеседница «360».
Киноленты Балагова имеют свой особый стиль. А сам режиссер — давний поклонник игры, по которой он будет снимать первый эпизод.
«Мне кажется, у него есть все шансы станет известным мировым режиссером», — добавила Юма.
Игра The Last of Us была выпущена для консоли PlayStation. По сюжету, контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли путешествуют по территории бывших Штатов через 20 после глобальной пандемии. Изначально на должность режиссера назначили Йохана Ренка («Чернобыль»), но он отказался участвовать в проекте из-за высокой загруженности на других съемках. Сценарист сериала — автор «Чернобыля» Крэйг Мэйзин, отметило агентство Ura.ru.
Балагов известен как заядлый геймер, а The Last of Us — его любимая игра. Тем более режиссер вписывается в мировой контекст и понимает тематику этой серьезной драмы.