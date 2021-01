«Станет известным мировым режиссером». Кинокритик предсказал Балагову большое будущее

Российский режиссер Кантемир Балагов обладает своим особым стилем. Поэтому неудивительно, что HBO выбрало его для съемок пилотного эпизода сериала, основанного на компьютерной игре The Last of Us («Одни из нас»). Своим мнением в беседе с «360» поделилась автор YouTube-канала «Киноэтаж» Мария Юма.

«Меня, как и многих из вас, поразила новость, что молодой режиссер Кантемир Балагов снимет первый эпизод сериала HBO „Одни из нас“. Это, несомненно, прорыв для российского кино и для Кантемира в частности», — сказала она. Кинокритик напомнила, что нашумевший фильм «Дылда» попал в шорт-лист любимых фильмов Барака Обамы. «На счету Балагова пока две картины — но какие! Его „Теснота“ и „Дылда“ были участниками программы „Особый взгляд“ Каннского кинофестиваля», — отметила собеседница «360». Киноленты Балагова имеют свой особый стиль. А сам режиссер — давний поклонник игры, по которой он будет снимать первый эпизод. «Мне кажется, у него есть все шансы станет известным мировым режиссером», — добавила Юма. Игра The Last of Us была выпущена для консоли PlayStation. По сюжету, контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли путешествуют по территории бывших Штатов через 20 после глобальной пандемии. Изначально на должность режиссера назначили Йохана Ренка («Чернобыль»), но он отказался участвовать в проекте из-за высокой загруженности на других съемках. Сценарист сериала — автор «Чернобыля» Крэйг Мэйзин, отметило агентство Ura.ru. Балагов известен как заядлый геймер, а The Last of Us — его любимая игра. Тем более режиссер вписывается в мировой контекст и понимает тематику этой серьезной драмы.