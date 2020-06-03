Стало известно, зачем понадобился новый проект по музею-усадьбе «Архангельское»

Музей-усадьбу «Архангельское» и территорию рядом с ним защитили от возможных строительных конфликтов. Эта цель была одной из основных, которые решил новый проект зон охраны объекта культурного наследия.

Базы для работы у проектировщиков было достаточно, рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель мастерской планирования и анализа исторических территорий Института Генплана Москвы Дмитрий Верховский.

«Теория хорошо изучена. Мы в том числе подняли документы аж 1986 года. Сложнее было понять, в каком качестве и какими методами мы сохраняем историческую среду вокруг усадьбы», — сказал он.

Жизнь музея-усадьбы в современных реалиях оказалась главной целью проектировщиков. Кроме того, им пришлось решить вопрос с вероятными строительными конфликтами.

«Вторая цель — прекратить постоянные строительные конфликты на этой территории, мина была заложена с 2001 года», — пояснил Верховский, указав на «широкий диапазон злоупотреблений» в прошлом.

Проект, который приняли 26 мая 2020 года, устранил все имевшиеся лазейки. Благодаря ему исторический ландшафт, который присущ музею-усадьбе «Архангельское» и ее территории, сохранится.