Стало известно время выхода сериала по мотивам «Текста»

Сериал по мотивам фильма называется «Текст. Реальность». Он будет состоять из пяти эпизодов.

«Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать. Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского», — рассказал режиссер Клим Шипенко.

Авторы сериала используют принцип «антикино». Благодаря этому в работе не будет ярко выраженной музыки и параллельного монтажа. Режиссеры намерены вместо этого взяться за документальное погружение зрителя в реальность произведения.

Поклонники фильма с удовольствием посмотрят и сериал, уверены авторы проекта. Даже удачные сцены кинокартины в «Тексте. Реальность» будут сделаны иначе. Таким образом, зритель посмотрит на эту историю с другого ракурса.

Премьера «Текста» прошла в конце октября 2019 года. Кинолента — экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского. Фильм рассказывает о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. После выхода на свободу он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину. После этого главный герой получает доступ к его смартфону и окунается в чужую жизнь через текст на экране.

«Текст» — лауреат премий АПКиТ и «Золотой орел».