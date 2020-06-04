    04 июня 2020, 16:43

    Стало известно время выхода сериала по мотивам «Текста»

    Алена Макаренко

    Премьера сериала по мотивам фильма «Текст» пройдет в августе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на видеосервис START.
    Стало известно время выхода сериала по мотивам «Текста»

    Сериал по мотивам фильма называется «Текст. Реальность». Он будет состоять из пяти эпизодов.

    «Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать. Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского», — рассказал режиссер Клим Шипенко.

    Авторы сериала используют принцип «антикино». Благодаря этому в работе не будет ярко выраженной музыки и параллельного монтажа. Режиссеры намерены вместо этого взяться за документальное погружение зрителя в реальность произведения.

    Поклонники фильма с удовольствием посмотрят и сериал, уверены авторы проекта. Даже удачные сцены кинокартины в «Тексте. Реальность» будут сделаны иначе. Таким образом, зритель посмотрит на эту историю с другого ракурса.

    Премьера «Текста» прошла в конце октября 2019 года. Кинолента — экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского. Фильм рассказывает о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. После выхода на свободу он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину. После этого главный герой получает доступ к его смартфону и окунается в чужую жизнь через текст на экране.

    «Текст» — лауреат премий АПКиТ и «Золотой орел».