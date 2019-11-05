Стало известно время выхода Red Dead Redemption 2 для ПК

До этого времени пользователи могут оформить предзаказ и получить игру со скидкой. При этом она все равно обойдется минимум в 2499 рублей.

Десятки часов игры не для всех. Death Stranding — повод для разногласий Подробнее

Также в рамках предзаказа предусмотрены бонусы, в том числе возможность повысить уровень игры и выбрать одну из игр Rockstar в подарок.

Видеоигра в духе вестерна Red Dead Redemption была выпущена в 2018 году для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Создатель серии Metal Gear и других известных работ японский геймдизайнер Хидэо Кодзима задолго до релиза заявлял, что очень ждет выхода Red Dead Redemption 2.

За первые две недели Rockstar продала более 17 миллионов копий игры, заработав свыше 725 миллионов долларов. Выход шутера на ПК — одна из самых обсуждаемых тем в среде геймеров.