Стало известно, сколько будет длиться режиссерская версия «Лиги Справедливости»
Режиссерская версия супергеройского блокбастера «Лига справедливости» выйдет единым четырехчасовым фильмом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, изначально создатель картины Зак Снайдер намеревался разбить ее на четыре часовых эпизода. В итоге было решено выпустить фильм целиком. Премьера «Лиги Справедливости» намечена на 21 марта. Ленту покажут на стриминговом сервисе HBO Max.