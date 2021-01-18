Стало известно, сколько будет длиться режиссерская версия «Лиги Справедливости»

По данным издания, изначально создатель картины Зак Снайдер намеревался разбить ее на четыре часовых эпизода. В итоге было решено выпустить фильм целиком. Премьера «Лиги Справедливости» намечена на 21 марта. Ленту покажут на стриминговом сервисе HBO Max.