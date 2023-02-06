Культура 06 февраля 2023, 11:38 Стало известно, с кем выпустит новый трек Наталья Подольская

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Певица Наталья Подольская готовит выпуск новой песни ко Дню всех влюбленных. Об этом сообщило «ФедералПресс».

Трек певица готовит вместе со своим мужем Владимиром Пресняковым. Она уже сказала, что ее поклонников ждет песня невероятной красоты. В настоящее время Наталья Подольская уже получила первую версию аранжировки. По ее словам, скоро супруги приступят к записи. Услышать песню можно будет 14 февраля в рамках презентации нового альбома. По этому поводу планируется концертная программа под названием «Конечно, да».

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«Это моя жизненная позиция. Я очень активный человек, и мне очень хочется отвечать словом „да“ на любые творческие предложения. И это очень близко мне по состоянию души», — рассказала Наталья Подольская.

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Стоит отметить, что в последнее время певица активизировалась и пробует себя в новых сферах. Например, не так давно она запустила собственное ютуб-шоу «Ваша Наташа». Но и об основной деятельности Наталья Подольская не забывает. Так, в ее клипе на песню «Не отвернусь» снялась фигуристка Камила Валиева. Сама певица охарактеризовала видео как мотивационный мини-фильм.