Культура 09 февраля 2023, 14:39 Стало известно, продолжение каких мультфильмов снимет студия Disney

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Студия Disney выпустит продолжение сразу трех любимых мультфильмов, это «Холодное сердце», «История игрушек» и «Зверополис». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Deadline.

«Зверополис» пока новичок среди франшиз, студия анонсировала только вторую часть мультфильма. А «Холодное сердце» в третий раз появится на кранах с новой историей. Рекордсмен же в этом списке — это «История игрушек». Зрители посмотрела уже четыре части и сейчас в ожидании пятой.

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По словам генерального директора Disney Боба Айгера, студия выбрала самые кассовые мультфильмы. Они собрали в прокате до 1,45 миллиарда долларов.

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