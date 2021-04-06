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    06 апреля 2021, 11:12

    Стало известно, под какую музыку россияне занимаются спортом

    Полина Петрова

    Специалисты СберЗвук и Performance Group провели совместное исследование, результаты которого показали, под какую музыку жители России занимаются спортом, напиало РИА «Новости».

    Стало известно, под какую музыку россияне занимаются спортом

    Выяснилось, что большая часть любителей спорта предпочитает тяжелый рок, панк-рок, метал, а также альтернативу. За такие жанры проголосовали 77% респондентов. 65% любят заниматься под современную динамичную музыку. В частности, речь идет о хип-хопе, рассказало радио «Говорит Москва».

    Самой непопулярной музыкой для фитнеса являются легкие и расслабляющие композиции.

    Ранее сообщалось, что группа Little Big стала лауреатом III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo. Коллектив назвали группой года, а певцом года выбрали Диму Билана. Кроме того, Zivert вручили золотой скрипичный ключ, как певице года.

    Исполнительницу Ирину Дубцову признали поэтом-песенником года. Лучшим в номинациях «Композитор года» и «Саундтрек года» стал немец Ханс Циммер. Совместную работу Николая Баскова и Дани Милохина назвали дуэтом года, а лучшей песней стала «Комета» исполнителя Jony.