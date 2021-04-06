Стало известно, под какую музыку россияне занимаются спортом

Специалисты СберЗвук и Performance Group провели совместное исследование, результаты которого показали, под какую музыку жители России занимаются спортом, напиало РИА «Новости».

Выяснилось, что большая часть любителей спорта предпочитает тяжелый рок, панк-рок, метал, а также альтернативу. За такие жанры проголосовали 77% респондентов. 65% любят заниматься под современную динамичную музыку. В частности, речь идет о хип-хопе, рассказало радио «Говорит Москва».

Самой непопулярной музыкой для фитнеса являются легкие и расслабляющие композиции.

Ранее сообщалось, что группа Little Big стала лауреатом III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo. Коллектив назвали группой года, а певцом года выбрали Диму Билана. Кроме того, Zivert вручили золотой скрипичный ключ, как певице года.

Исполнительницу Ирину Дубцову признали поэтом-песенником года. Лучшим в номинациях «Композитор года» и «Саундтрек года» стал немец Ханс Циммер. Совместную работу Николая Баскова и Дани Милохина назвали дуэтом года, а лучшей песней стала «Комета» исполнителя Jony.