Стало известно, почему Меньшиков закрыл один из спектаклей

Некоторые артисты театра имени Ермоловой рассказали, что художественный руководитель Олег Меньшиков снял с репертуара спектакли с их участием. Такая участь коснулась именно тех, кого сократили. Однако у руководства были объективные причины для такого решения, сообщило РИА ФАН.

В 2012 году в театре состоялась премьера спектакля «Одесса 913». Случилось это за три месяца до прихода на должность худрука Меньшикова. Вместе со звездами Юрием Беляевым и Даниилом Спиваковским в постановке приняла участие сокращаемая ныне Мария Бортник.

Известно, что некоторые сцены для спектакля были взяты из произведения писателя Валерия Рокотова. «Одесса 913» выходила на постоянной основе до тех пор, пока Рокотов не обратился в суд и не потребовал деньги в качестве вознаграждения и морального ущерба. После долгих разбирательств он выиграл дело и получил чуть более 100 тысяч рублей. На этом судебные тяжбы не закончились, писатель решил обратиться в вышестоящую инстанцию, требуя большей суммы.

По словам источника театра, этот спектакль не приносил той прибыли, из-за которой можно было бы бесконечно судиться с Рокотовым, поэтому его сняли с репертуара. Марию Борник, которая потеряла роль, никто намеренно не хотел оставлять без работы.