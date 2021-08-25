Стало известно официальное название четвертой части «Матрицы»

Четвертая часть известного фильма выйдет под названием «Матрица: Воскрешение». Об этом написал сайт Deadline со ссылкой на компанию Warner Bros.

Презентация картины прошла на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Присутствующим был показан трейлер, которого в открытом доступе пока нет. Тем не менее журналисты рассказали, о чем он был. Начинается с того, что герой Киану Ривза Томас Андерсон разговаривает со своим психотерапевтом.

Когда главный герой спросил специалиста, не сошел ли он с ума, тот ответил: «Мы здесь так не говорим». Затем Андерсон оказался в кафе, где сидел с Тринити, которую играет Керри-Энн Мосс. Становится ясно, что они не помнят события из предыдущих трех частей саги и друг друга не знают. Ролик заканчивается сценой, где женщина призывает Андерсона следовать за ней, если он хочет получить ответы на вопросы. Премьера состоится в декабре этого года.