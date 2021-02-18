Стало известно о состоянии заболевшего COVID-19 Юрия Соломина

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин чувствует себя хорошо и ждет повторный тест на коронавирус. Об этом сообщила директор культурного учреждения Тамара Михайлова.

«У Юрия Мефодьевича все хорошо. Но карантин еще проходит. Надеемся, что после следующей пробы выпустят», — привел ее слова ТАСС.

У Соломина должны взять повторный тест на коронавирус 19 или 20 февраля.

«В любой ситуации ему еще 14 дней находиться на домашнем карантине», — добавила Михайлова.

Тем не менее еще не принято решение по премьере спектакля «Буратино» в постановке Соломина, запланированной на 20 февраля. Полным ходом идут репетиции, отметила директор театра. Генеральный прогон пройдет 19 февраля, на нем и подумают о судьбе премьерного показа.

О том, что Соломин лежит в больнице с коронавирусом, стало известно 16 февраля, писал сайт RT.

Юрий Соломин сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, среди них «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить...»