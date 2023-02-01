Культура 01 февраля 2023, 16:03 Стало известно о состоянии Никаса Сафронова после серьезного отравления

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Никаса Сафронова выписали из больницы после серьезного отравления. Об этом Lenta.ru рассказал сам художник.

Его доставили в одну из столичных клиник с признаками сильного отравления. Никас Сафронов почувствовал себя плохо после съеденной банки вяленых томатов. Но уже сейчас художник находится дома и чувствует себя лучше.

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«Сейчас уже все нормально. Мне получше», — сказал Никас Сафронов.